[09/يونيو/2019]
الجوف - سبأ :
تفقد محافظ الجوف صالح درمان اليوم ومعه مشرف محور برط حسن القاسمي أحوال المرابطين في جبهة سلبة بمديرية خب والشعف .
وتبادل المحافظ درمان ومرافقوه التهاني مع المرابطين من الجيش واللجان الشعبية بمناسبة عيد الفطر..مشيدا بصمودهم في مواقع العزة والشرف والبطولة .
وأكد درمان أن البطولات التي يسطرها المرابطين دفاعا عن الوطن وعزته واستقلاله محل فخر وإعتزاز القيادة السياسية وأبناء الشعب اليمني.
وحيا المحافظ درمان الروح المعنوية للمقاتلين والجهوزية العالية التي يتحلون بها والإنتصارات الكبيرة التي تحققت على أيديهم في جبهة سلبة وغيرها بمديرية خب والشعف .
كما تفقد المحافظ ومرافقوه أحوال المواطنين في منطقة سلبة وتبادل معهم التهاني بمناسبة العيد.
واستمع درمان الى قضايا وهموم المواطنين في منطقة سلبة والإشكاليات التي يواجهونها جراء توقف المشاريع الخدمية والمرافق الصحية نتيجة العدوان والحصار.
وأكد المحافظ ان السلطة المحلية ستعمل على حل كافة الإشكاليات التي يعاني منها أبناء سلبة وفق الإمكانات المتاحة ..موجها بإعداد مصفوفة لإحتياجات أبناء المنطقة .
سبأ