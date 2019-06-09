[09/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :
التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مسفر عبد الله النمير اليوم فريق وزارة الاتصالات الحائز على كأس اليوم العالمي للاتصالات للمرة الثالثة على التوالي.
وفي اللقاء أهدى فريق الوزارة كأس البطولة للوزير النمير، عقب إحرازه الكأس بعد الفوز على فريق شركة يمن موبايل بستة أهداف لثلاثة في المباراة التي جرت بينهما على ملعب نادي 22 مايو الشهر الماضي.
وأشاد وزير الاتصالات بحصول فريق الوزارة على الكأس اليوم العالمي للاتصالات لكرة القدم والذي يمثل رسالة صمود وتطبيع الحياة رغم الظروف الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار.
حضر اللقاء نائب وزير الاتصالات مصلح العزير والوكيل محمد الحاتمي ومدير عام المؤسسة المهندس صادق محمد مصلح ومدير الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي المهندس محمد علي مرغم.
سبأ