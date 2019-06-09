[09/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :
تفقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبد الله النمير اليوم سير الدوام الرسمي ومستوى الانضباط الوظيفي بديوان الوزارة في أول أيام الدوام عقب إجازة عيد الفطر.
وخلال التفقد ومعه نائب وزير الاتصالات مصلح العزير ووكيل الوزارة محمد الحاتمي ومدير المؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق محمد مصلح ومدير الهيئة العامة للبريد محمد علي مرغم ورئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل عصام الحملي .. نوه وزير الاتصالات بمستوى الانضباط الوظيفي للموظفين في أول أيام الدوام الرسمي بعد إجازة العيد.
وأكد أهمية الالتزام الوظيفي بالوزارة وكافة القطاعات التابعة لها .. مثمنا جهود العاملين والموظفين من كافة المكاتب التنفيذية الخدمية والأجهزة الإدارية.
ووفقا للإحصائيات الرسمية لمراقبة الدوام بلغت نسبة الانضباط الوظيفي في وزارة الاتصالات وقطاعاتها 97 بالمائة.
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