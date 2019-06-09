محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس محكمة استئناف عمران يطّلع على مستوى الانضباط القضائي عمران - سبأ :

اطلع رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة عمران القاضي عبدالكريم محمد الشامي اليوم على مستوى الانضباط القضائي عقب الإجازة القضائية وعيد الفطر المبارك.



وتفقد القاضي الشامي سير الإجراءات والمرافعات القضائية بمحكمة الاستئناف وسبل إنجاز المعاملات والقضايا الخاصة بالمواطنين على مستوى المحافظة والمديريات.



وناقش رئيس محكمة استئناف المحافظة مع مدراء وموظفي المحكمة، آليات العمل الجاري تنفيذها خلال العام القضائي الجاري 1440هـ بعد انتهاء الإجازة القضائية السنوية.



ونوه بمستوى الانضباط الوظيفي للجهاز القضائي الذي يعكس مدى حرص الكادر القضائي على تنفيذ المهام الموكلة إليه.



واستمع من الحضور إلى شرح حول متطلبات العمل القضائي في المحافظة بما يسهم في تحسين الأداء وتنفيذ المهام على أكمل وجه .. مشيرين إلى ما يتطلبه نجاح العمل القضائي في المحافظة من التنسيق بين مختلف التكوينات الإدارية والهيكلية.



كما أكد رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة، الاستعداد بذل الجهود لما من شأنه تحقيق العدالة وإنجاز القضايا أولا بأول .



وثمن جهود القيادات والكوادر القضائية بالمحاكم الابتدائية والإستئنافية على مستوى المحافظة والمديريات لتحقيق العدالة وإرساء دعائمها وفقا للشرع والقانون والصلاحيات والاختصاصات التي تتمتع بها السلطة القضائية في ظل الرعاية الكاملة التي تحظى بها من قبل القيادة السياسية.



إلى ذلك اطلع مدير مكتب المالية بمحافظة عمران عادل كعيبة ونائب مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات خالد صلاح اليوم على مستوى الانضباط الوظيفي بالمكاتب والوحدات الإدارية عقب إجازة عيد الفطر.



وأشار كعيبة وصلاح إلى أن الزيارات تأتي في إطار الرقابة على مدى الالتزام الوظيفي بمكاتب الخدمة العامة عقب إجازة عيد الفطر .



وأوضحا أن نسبة الحضور في أول أيام الدوام الرسمي بجميع وحدات الخدمة العامة بالمحافظة بلغت 90 في المائة.



كما تم مناقشة مستوى تحصيل الإيرادات لفرع مصلحتي الجمارك والضرائب للفترة المنصرمة من العام الجاري وآلية تفعيل العمل الإيرادي والتحصيل وفقا للقانون.



وحث مدير مكتب المالية الجهات الإيرادية على مضاعفة الجهود خلال النصف الثاني من العام الجاري وتحقيق أعلى نسبة في الإيرادات يتجاوز الربط المالي المقر من وزارة المالية.



وأكد كعيبة أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا في مختلف المصادر والأوعية الإيرادية من خلال استمرار المتابعة والتقييم ووضع المؤشرات للنجاحات والإخفاقات للجهات المالية والإيرادية وفقا للتعميم الدوري الصادر عن وزارة المالية ومؤسساتها المختلفة.

سبـأ [09/يونيو/2019]سبـأ