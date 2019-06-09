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آخر تحديث: الأحد، 09 - يونيو - 2019 الساعة 05:39:11م
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تشييع جثمان الأمين العام لاتحاد القوى الشعبية المناضل محمد الرباعي
[09/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :

شيع بصنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب جثمان فقيد الوطن الأمين العام لاتحاد القوى الشعبية المناضل محمد عبدالرحمن الرباعي .


وفي التشييع الذي تقدمه عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي وقادة العمل السياسي وأحزاب اللقاء المشترك وأعضاء من مجالس النواب الوزراء والشورى ورفاق دربه وزملائه من قيادة اتحاد القوى الشعبية والأحزاب السياسية ومحبيه وعدد من مسئولي الدولة .. أشاد المشيعون بالدور النضالي للفقيد الرباعي وحنكته السياسية .. مشيرين إلى أن الفقيد كان من عناوين الحركة الوطنية اليمنية، ومناضلا سياسيا جسورا، وشورويا شجاعا، ودبلوماسيا أمينا نزيها.

وأكدوا أن الفقيد كان منسجما مع قيمه النبيلة ومبادئه الثابتة التي أكسبته احتراما واسعا في الأوساط الدبلوماسية والسياسية والفكرية والشعبية في محطات نضاله.

وأشاروا إلى أن الفقيد استطاع أن يقود بحنكة واقتدار اتحاد القوى الشعبية واللقاء المشترك وحركة المعارضة السياسة اليمنية ومعهم قوى الشعب المختلفة نحو التغيير السلمي .

وأشادوا بإسهاماته الفاعلة في اتفاقية الوحدة في القاهرة عام 1972م وصياغة الدستور اليمني قبل وبعد الوحدة ودوره التأسيسي لاتحاد القوى الشعبية وتكتل اللقاء المشترك .

وقد ووريا جثمان الفقيد الثرى بمقبرة ماجل الدمة بعد الصلاة عليه من الجامع الكبير بصنعاء، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

يذكر أن فقيد الوطن تقلد عدد من المناصب السياسية في الدولة قبل وبعد الوحدة أبرزها وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل والشباب عام 1974م وعضواً في المجلس الاستشاري من أول تشكيله وحتى عام 1982م  وسفيرا لليمن لدى هولندا وعميداً للسلك الدبلوماسي العربي والدولي للفترة82- حتى اوائل95م.
سبـأ
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