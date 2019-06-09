محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة: نسبة الانضباط الوظيفي بوزارة الصحة ومكاتبها 100 بالمائة الحديدة - سبأ :

عقد بمحافظة الحديدة اليوم، اجتماع لمكاتب الصحة بالمحافظات برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل والقائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عايش قحيم.



ناقش الاجتماع، عبر تقنية فيديو كونفرنس، بمشاركة وكلاء وزارة الصحة ومدراء العموم والبرامج، بحضور مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبد الرحمن جار الله، الوضع الصحي ومستوى الانضباط الوظيفي بوزارة الصحة ومكاتبها في المحافظات عقب إجازة عيد الفطر.



وفي الاجتماع أشاد الوزير المتوكل مستوى الانضباط الوظيفي في الوزارة والمكاتب في المحافظات في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة العيد والتي بلغت مائة بالمائة، ما يدل على الشعور بالمسئولية تجاه الوظيفة العامة.



ولفت إلى أن الوزارة تعتزم إنزال قائمة بالمنظمات غير الفاعلة في الميدان والتي تزيد نفقاتها التشغيلية على المنح المقدمة ، ووجه مكاتب الصحة بعدم التعامل مع أي منظمة حتى يتم التنسيق مع الوزارة.



وشدد وزير الصحة على مختلف قطاعات الوزارة ومكاتبها إعداد مصفوفة مزمنًة في مدة أقصاها شهرين حول احتياجات القطاع الصحي والارتقاء بالخدمات.



وأكد أنه تم إشعار عدد من المستشفيات الخاصة التي لا تنطبق عليها معايير المستشفيات المحلية والبالغ عددها بأمانة العاصمة 30 مستشفى، أنها ستصنف بالمراكز وليس مستشفيات وسيتم إنزال قائمة بهذه المستشفيات خلال الأيام القادمة.



من جانبه أشار القائم بأعمال محافظ الحديدة إلى أهمية الاجتماع الذي يدار عبر فيديو كونفرنس من المحافظة .. منوها بجهود وزير الصحة في تطوير الوضع الصحي في محافظة الحديدة ودوره في توفير جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى الثورة.



حضر اﻻجتماع نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور محمد قطقط ونائبه.



من جهة أخرى تفقد وزير الصحة العامة والسكان والقائم بأعمال محافظ الحديدة سير العمل بمستشفى السلخانه بالمحافظة ومستوى الانضباط الوظيفي بعد إجازة العيد.



واطلع الوزير المتوكل وقحيم على التجهيزات الطبية والتوسعة بالمستشفى خاصة الطوارئ والمختبر والأشعة وغيرها.



وثمن وزير الصحة صمود الكادر الصحي رغم استمرار العدوان والحصار وتوقف الرواتب .. مؤكدا أهمية تضافر الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



رافقهما خلال الزيارة وكيل المحافظة محمد الحسني ومدير مكتب الصحة عبد الرحمن جارالله ونائبه محمد قطقط.

سبـأ [09/يونيو/2019]ناقش الاجتماع، عبر تقنية فيديو كونفرنس، بمشاركة وكلاء وزارة الصحة ومدراء العموم والبرامج، بحضور مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبد الرحمن جار الله، الوضع الصحي ومستوى الانضباط الوظيفي بوزارة الصحة ومكاتبها في المحافظات عقب إجازة عيد الفطر.وفي الاجتماع أشاد الوزير المتوكل مستوى الانضباط الوظيفي في الوزارة والمكاتب في المحافظات في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة العيد والتي بلغت مائة بالمائة، ما يدل على الشعور بالمسئولية تجاه الوظيفة العامة.ولفت إلى أن الوزارة تعتزم إنزال قائمة بالمنظمات غير الفاعلة في الميدان والتي تزيد نفقاتها التشغيلية على المنح المقدمة ، ووجه مكاتب الصحة بعدم التعامل مع أي منظمة حتى يتم التنسيق مع الوزارة.وشدد وزير الصحة على مختلف قطاعات الوزارة ومكاتبها إعداد مصفوفة مزمنًة في مدة أقصاها شهرين حول احتياجات القطاع الصحي والارتقاء بالخدمات.وأكد أنه تم إشعار عدد من المستشفيات الخاصة التي لا تنطبق عليها معايير المستشفيات المحلية والبالغ عددها بأمانة العاصمة 30 مستشفى، أنها ستصنف بالمراكز وليس مستشفيات وسيتم إنزال قائمة بهذه المستشفيات خلال الأيام القادمة.من جانبه أشار القائم بأعمال محافظ الحديدة إلى أهمية الاجتماع الذي يدار عبر فيديو كونفرنس من المحافظة .. منوها بجهود وزير الصحة في تطوير الوضع الصحي في محافظة الحديدة ودوره في توفير جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى الثورة.حضر اﻻجتماع نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور محمد قطقط ونائبه.من جهة أخرى تفقد وزير الصحة العامة والسكان والقائم بأعمال محافظ الحديدة سير العمل بمستشفى السلخانه بالمحافظة ومستوى الانضباط الوظيفي بعد إجازة العيد.واطلع الوزير المتوكل وقحيم على التجهيزات الطبية والتوسعة بالمستشفى خاصة الطوارئ والمختبر والأشعة وغيرها.وثمن وزير الصحة صمود الكادر الصحي رغم استمرار العدوان والحصار وتوقف الرواتب .. مؤكدا أهمية تضافر الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.رافقهما خلال الزيارة وكيل المحافظة محمد الحسني ومدير مكتب الصحة عبد الرحمن جارالله ونائبه محمد قطقط.سبـأ