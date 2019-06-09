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آخر تحديث: الأحد، 09 - يونيو - 2019 الساعة 05:39:11م
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تضرر أكثر من 30 ألف شخص جراء العواصف والفيضانات جنوب الصين
[09/يونيو/2019] بكين – سبأ:
أعلنت السلطات الصينية تضرر نحو 30345 شخصا من الأمطار الغزيرة والفيضانات في منطقة قوانجتشي ذاتية الحكم بجنوب الصين.

وذكرت السلطات المحلية اليوم أنه تمت إعادة توطين أكثر من 800 شخص.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة ( شينخوا) اليوم عن دائرة إدارة الطوارئ الإقليمية قولها إن العواصف المطيرة التي بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضي تسببت في وقوع فيضانات بأربع مدن.

وأدت العواصف المطيرة والفيضانات إلى إتلاف أكثر من 3400 هكتار من المحاصيل وانهيار 22 منزلا في قوانجشي، ما تسبب بخسائر اقتصادية مباشرة بنحو7ر16 مليون يوان (4ر2 مليون دولار أمريكي).

وقام مكتب الأرصاد الجوية الإقليمي بتفعيل الاستجابة الطارئة يوم الجمعة الماضي ، وتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى يوم 12 يونيو الجاري.

وناشدت السلطات السكان المحليين بتوخي الحذر إزاء الفيضانات والانهيارات الأرضية والطينية المحتملة.
سبأ
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