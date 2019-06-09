اجتماع لمكاتب الصحة بالمحافظات برئاسة وزير الصحة [09/يونيو/2019] الحديدة - سبأ:

عقد بمحافظة الحديدة اليوم، اجتماع لمكاتب الصحة بالمحافظات برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل والقائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عايش قحيم.



ناقش الاجتماع، عبر تقنية فيديو كونفرنس، بمشاركة وكلاء وزارة الصحة ومدراء العموم والبرامج بحضور مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبد الرحمن جار الله، مستوى الانضباط الوظيفي بعد اجازة العيد في وزارة الصحة ومكاتبها بالمحافظات.



وفي الاجتماع ثمن الوزير المتوكل مستوى الانضباط الوضيفي في الوزارة والمكاتب في المحافظات في اول دوام رسمي بعد اجازة العيد.. مشيرا الى ان هذا يدل على الشعور بالمسئولية تجاه الوظيفة العامة.



ولفت وزير الصحة إلى ان الوزارة تعتزم انزال قائمة بالمنظمات غير الفاعلة في الميدان والتي تزيد نفقاتها التشغيلية علئ المنح المقدمة.



ووجه مكاتب الصحة بعدم التعامل مع اي منظمة حتى يتم التنسيق مع الوزارة.



وشدد الوزير المتوكل على مختلف قطاعات الوزارة وكاتب الصحة ضرورة اعداد خطط مزمنة حول احتياجات القطاع الصحي والارتقاء بالخدمات.



من جانبه أشار القائم باعمال محافظ الحديدة إلى أهمية الاجتماع الذي يدار عبر فيديو كونفرنس من المحافظة، منوها بالجهود التي يقوم بها وزير الصحة في تطوير الوضع الصحي في محافظة الحديدة ودوره في توفير جهاز الاشعة المقطعية بمستشفى الثورة.



حضر اﻻجتماع نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور محمد قطقط.



من جهة اخرى تفقد وزير الصحة العامة والسكان والقائم باعمال محافظ الحديدة مستشفى السلخانه بالمحافظة ومستوى الانضباط الوضيفي بعد اجازة العيد.



واطلع الوزير المتوكل وقحيم على التجهيزات الطبية والتوسعة بالمستشفى خاصة الطوارئ والمختبر والاشعة وغيرها.



وثمن وزير الصحة صمود الكادر الصحي رغم استمرار العدوان والحصار وتوقف الرواتب.. مؤكدا اهمية تضافر الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



رافقهم خلال الزيارة وكيل المحافظة محمد الحسني ومدير مكتب الصحة عبد الرحمن جارالله.

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