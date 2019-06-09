عشرات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى [09/يونيو/2019] القدس المحتلة ـ سبأ:

اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم بمناسبة ما يسمى "عيد نزول التوراة (شفوعوت)".



وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن مصادر فلسطينية أوضحت أن مجموعات متتالية من المستوطنين جددت اقتحاماتها للمسجد عبر باب المغاربة والذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلالها مدينة القدس وتتم عبره الاقتحامات للمسجد الأقصى يوميًا "باستثناء يومي الجمعة والسبت" من كل أسبوع.



وقد انتشر أفراد من شرطة لاحتلال الإسرائيلي في ساحات المسجد لتسهيل اقتحامات وجولات المستوطنين مما يزيد من التوقعات بارتفاع أعداد المقتحمين خلال فترة الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر حيث دعت "جماعات الهيكل المزعوم" لتنفيذ اقتحامات جماعية للأقصى اليوم وغدًا .



وفي سياق متصل أدى عشرات المستوطنين صلوات جماعية على أبواب المسجد الأقصى من الجهة الخارجية خاصة عند باب القطانين وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال وتضييق على حركة التجار والمقدسيين.

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