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أمين العاصمة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في ديوان الأمانة
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أمين العاصمة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في ديوان الأمانة
[09/يونيو/2019] صنعاء - سبأ:
تفقد أمين العاصمة حمود محمد عُباد اليوم سير الدوام الرسمي ومستوى الانضباط الوظيفي في ديوان الأمانة في أول أيام الدوام بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وخلال التفقد بحضور وكيل أول الأمانة محمد رزق الصرمي ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالأمانة حمود النقيب ووكلاء الأمانة والوكلاء المساعدين , أشاد أمين العاصمة في كلمة له بمستوى الانضباط الوظيفي للموظفين في أول أيام الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشاد عُباد بجهود قيادات أمانة العاصمة وجميع العاملين والموظفين من كافة المكاتب التنفيذية الخدمية والأجهزة الادارية الذين عملوا على خدمة المواطنين وأداء واجباتهم خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر المبارك.

ولفت إلى أن حجم التوافد البشري للمواطنين والزائرين لكافة الحدائق والمنتزهات بالأمانة خاصة حدائق السبعين والثورة وبرلين والحيوان كان كبيراً وبنسبة أشغال 100 في المائة .. مثمناً الإعداد الجيد والتجهيز من قبل قطاع البلديات والبيئة وإدارة الحدائق بالأمانة. 

وأكد أمين العاصمة على استمرار النشاط العام لكافة قيادات الأمانة وكوادرها وموظفيها ومكاتبها في تقديم الخدمات للمواطنين وعلى رأسها المياه والمجاري والصرف الصحي والنظافة والتعليم والأمن وغيرها من الجوانب الخدمية التي ترتبط بحياة المجتمع.

ونوه بأن الاجراءات الكبيرة التي تمثلت في إخراج أطنان من المخلفات والاتربة من مجاري السيول كإجراء احترازي جنبت أمانة العاصمة كارثة السيول خلال موسم الأمطار الذي لم تشهده العاصمة منذ سنوات .. مشيداً بالقيادات والادارات والمكاتب المختصة التي باشرت أعمالها ميدانياً في سائلة صنعاء خلال موسم الأمطار لهذا العام.

من جانبه اشاد مدير عام الموارد البشرية بالديوان بالتزام موظفي الديوان كونهم قدوة لكافة المكاتب التنفيذية والجدات الإدارية بالأمانة

حضر التفقد عدد من مدراء عموم الديوان والمكاتب التنفيذية والخدمية.
سبأ
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