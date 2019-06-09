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الفرنسية ملادينوفيتش والمجرية بابوش تحرزان لقب زوجي السيدات في باريس
[09/يونيو/2019] باريس - سبأ:
أحرزت المجرية تيميا بابوش والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش لقب زوجي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد فوز ساحق على الصينيتين دوان ينغينغ وتشينغ سايساي 6-2 و6-3 في النهائي اليوم الأحد.
وحققت اللاعبتان ثاني لقب كبير معا بعد الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي.
وهذا ثالث لقب كبير تحققه ملادينوفيتش في الزوجي عقب فوزها ببطولة فرنسا المفتوحة عام 2016 برفقة مواطنتها الفرنسية كارولين جارسيا.
وبفضل انتصارها في نهائي الأحد ستتقدم ملادينوفيتش إلى المركز الأول في التصنيف العالمي للزوجي يوم الاثنين على حساب التشيكية كاترينا سينياكوفا.
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