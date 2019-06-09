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آخر تحديث: الأحد، 09 - يونيو - 2019 الساعة 04:08:20م
سلاح الجو المسير ينفذ عمليات هجومية على مطار جيزان
نفذ سلاح الجو المسير بالجيش واللجان الشعبية اليوم عمليات هجومية على مطار جيزان.وأوضح مصدر في سلاح الجو المسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدداً من طائرات قاصف k2 استهدفت مرابض ومحطات الطائرات بدون طيار المشاركة في العدوان على اليمن.
الخارجية الفلسطينية: ندرس تقديم شكوى ضد فريدمان لدى الجنائية الدولية
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات السفير الأمريكي لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي ديفيد فريدمان لصحيفة نيويورك تايمز التي اعتبر فيها أن “من حق” هذا الكيان ضم أجزاء من الضفة الغربية مشيرة إلى أنها تدرس تقديم شكوى ضد فريدمان لدى المحكمة الجنائية الدولية.
نائب وزير الصناعة: سفينة تحمل شحنة غاز منزلي ستصل الحديدة خلال الساعات القادمة
قال نائب وزير الصناعة والتجارة عضو اللجنة الاقتصادية العليا محمد الهاشمي إن سفينة تحمل خمسة آلاف و680 طناً من مادة الغاز المنزلي ستصل إلى ميناء الحديدة خلال الساعات القادمة.
خسارة فرنسا وفوز ايطاليا والمانيا وروسيا بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020
تغلب المنتخب التركي لكرة القدم على ضيفه الفرنسي بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما مساء امس في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020.
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  عربي ودولي
الفرنسية ملادينوفيتش والمجرية بابوش تحرزان لقب زوجي السيدات في باريس
[09/يونيو/2019] باريس -  سبأ:
أحرزت المجرية تيميا بابوش والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش لقب زوجي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد فوز ساحق على الصينيتين دوان ينغينغ وتشينغ سايساي 6-2 و6-3 في النهائي اليوم الأحد.

وحققت اللاعبتان ثاني لقب كبير معا بعد الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي.

وهذا ثالث لقب كبير تحققه ملادينوفيتش في الزوجي عقب فوزها ببطولة فرنسا المفتوحة عام 2016 برفقة مواطنتها الفرنسية كارولين جارسيا.

وبفضل انتصارها في نهائي الأحد ستتقدم ملادينوفيتش إلى المركز الأول في التصنيف العالمي للزوجي يوم الاثنين على حساب التشيكية كاترينا سينياكوفا.
سبأ
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