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الصناعة تكرم فرق عمل المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية
[09/يونيو/2019] صنعاء - سبأ:
كرمت وزارة الصناعة والتجارة اليوم فرق عمل الوزارة المنفذة للنسخة الأولى من المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية وانجاحها اعدادا وتنفيذا على مدى ثلاثة أشهر .

وثمن وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة خلال التكريم جهود طواقم عمل الوزارة في التحضير والتنسيق والاعداد للمسابقة . 

وأثنى الوزير على جهود اللجنة الإشرافية ولجنة التحكيم واللجان المساعدة والجهات المتعاونة وفرق العمل المتخصصة بانشطة ومجالات المسابقة وكذا طاقم الاعداد والتقديم والتصوير والاخراج من قناة اليمن الفضائية التي بثت المسابقة وقامت بتغطية حلقاتها .. معتبرا التكريم حافزا للمزيد من التميز والابداع ومواصلة العطاء لتطوير نشاط المسابقة في نسخها المقبلة.

وأكد وزير الصناعة والتجارة  ان الوزارة أعدت خطة لعقد سلسلة من اللقاءات خلال الايام القليلة القادمة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمبتكرين المشاركين في المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية للخروج ببرامج عملية لدعم المبتكرين ومشاريعهم المختلفة .

وأشار إلى أن ذلك ياتي ضمن البرنامج العملي والتنفيذي لأهداف المسابقة في تشجيع المخترعين بعرض أفكارهم والتعريف باختراعاتهم وتقييمها والاستفادة من تبادل الخبرات وتطوير الأبحاث ونشر ثقافة الاختراع وإيجاد ثقافة اجتماعية تستفيد من الاختراعات في تطوير الصناعات الوطنية .

وحث الوزير الدرة على ضرورة تقييم العمل لتلافي السلبيات وتطوير الايجابيات خلال النسخ القادمة للمسابقة .

ولفت الوزير إلى تكريم مماثل ستخصصه الوزارة للجان الإشرافية والرئيسية وفرق العمل الميداني المنفذة للحملة الوطنية لحماية المستهلك في أمانة العاصمة والمحافظات التي تم تنفيذها من منتصف شعبان حتى نهاية رمضان .

ونوه الوزير بما حققته الحملة من تثبيت لاستقرار الوضع التمويني وضبط المتلاعبين في السلع والمواد الغذائية الرئيسية والحيلولة دون احتكار او تلاعب في قوت المواطن واحتياجاته.. مؤكدا استمرار اعمال الرقابة على الاسواق والاسعار من خلال الدور التنفيذي للسلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات  .

من جانبه اعتبر نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي المسابقة وانجازها بهذا المستوى  فخرا للوزارة ومنتسبيها.. لافتا إلى ما حققته من نجاح بالتوزاي مع ما يعتمل في جبهات العزة والكرامة من انتصارات من ذادوا عن الوطن وأمنه واستقراره.


واستعرض نائب الوزير مراحل المسابقة وجهود انجاحها من جميع الفرق واللجان المنفذة لجميع أنشطتها ومنافساتها.

بدوره اعتبر وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم التكريم حق لكل من بذل جهد واسهم في انجاح المسابقة وبرامج الوزارة وخططها ومشاريعها على جميع المستويات. 
حضر التكريم  مدراء عموم الوزارة والمستشارين ووكيل الوزارة للتجارة الخارجية بسام الغرباني ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج عبدالإله شيبان ورئيس مؤسسة الإسمنت قاسم الوادعي ومدير اسمنت عمران يحيى ابو حلفة ورئيس شركة الادوية  يدكو الدكتور عبدالله الحمزي وعدد من المسئولين وموظفي الوزارة.
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