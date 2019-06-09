عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل "ناسا" تعتزم تنظيم رحلات سياحية الى محطة الفضاء الدولية واشنطن- سبأ:

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أنها ستسمح للسياح بزيارة محطة الفضاء الدولية بداية من عام 2020، وبسعر 35 ألف دولار لليلة الواحدة.



وقالت "ناسا" إنها ستفتح المحطة التي تدور حول الأرض للسياحة والنشاطات التجارية الأخرى.



ونقلت "بي بي سي" عن نائب مدير الوكالة روبن غيتنز قوله إن الوكالة ستنظم رحلتين فضائيتين قصيرتين بتمويل خاص في العام. وقال المدير المالي للمحطة "جيف ديويت" في نيويورك إن "ناسا ستفتح أبوابها للأنشطة التجارية والتسويق، وهو مجال لم نقتحمه من قبل".



وذكرت ناسا أنها ستسمح لرواد الفضاء من القطاع الخاص بالسفر إلى المحطة الدولية لمدة 30 يوما على متن مركبات فضائية أمريكية.



وكانت "ناسا" قد أعلنت في الفترة الأخيرة إنها تعتزم العودة إلى القمر بحلول عام 2024 وأنها ستأخذ أول امرأة، وأول شخص إلى هناك منذ عقود.

سبأ [09/يونيو/2019]سبأ