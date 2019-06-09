[09/يونيو/2019]
طرابلس – سبأ:
جدد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة،مطالبته بهدنة إنسانية عاجلة في ليبيا وزيادة الدعم المقدم إلى النازحين .
وقالت وكالة الانباء الليبية ان مطالبة سلامة جاءت بعد تفقده أمس السبت، مركزين لاستقبال النازحين والمهاجرين من مناطق الاشتباكات في العاصمة طرابلس .
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن جولة سلامة التفقدية تأتي في إطار تفقده عمل وكالات الأمم المتحدة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين في طرابلس ، موضحة أنه قام بزيارة مدرسة (أبوذر الغفاري) التي تستقبل نازحين من جراء الاشتباكات.
سبأ