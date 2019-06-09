الخارجية الفلسطينية: ندرس تقديم شكوى ضد فريدمان لدى الجنائية الدولية

القدس المحتلة- سبأ:

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات السفير الأمريكي لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي ديفيد فريدمان لصحيفة نيويورك تايمز التي اعتبر فيها أن “من حق” هذا الكيان ضم أجزاء من الضفة الغربية مشيرة إلى أنها تدرس تقديم شكوى ضد فريدمان لدى المحكمة الجنائية الدولية.



وقالت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة الانباء الفلسطينية /وفا/ “تصريحات ومواقف المستوطن فريدمان امتداد لسياسة الإدارة الأمريكية المنحازة بشكل كامل للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية وانتهاك للقانون الدولي الذي يمنع ضم أراضي الغير بالقوة”.



وأوضحت الخارجية أن “حديث المستوطن فريدمان يفضح حقيقته وحقيقة أفكاره وأفكار أقرانه من عصبة المستوطنين بلباس أمريكي رسمي” مبينة أنها تدرس تقديم شكوى ضده لدى المحكمة الجنائية الدولية لما يطلقه من تصريحات وما يرتكبه من أفعال ومحاولات لفرض رؤيته العنصرية وهو ما يدلل على خطورته على الشعب الفلسطيني وعلى السلم والأمن في المنطقة.

[09/يونيو/2019]سبأ