انطلاق الانتخابات الرئاسية في كازاخستان

أستانا- سبأ:

بدأ الناخبون في كازاخستان اليوم الاحد الإدلاء بإصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة، وهي الأولى دون مشاركة الرئيس الأول للبلاد نور سلطان نزاربايف.



وخلال الساعات الـ3 الأولى من التصويت الذي بدأ في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، بلغت نسبة الإقبال على الاقتراع حوالي 13%.



وأشار الرئيس الحالي قاسم جومارت توكايف في تصريح نقله موقع /روسيا اليوم/ بعد إدلائه بصوته في أحد مراكز الاقتراع بالعاصمة نور سلطان (أستانا سابقا)، إلى أن السلطات "فعلت كل ما بوسعها لتكون هذه الانتخابات ديمقراطية وشفافة" وأكد أن سياسة كازاخستان الخارجية ستبقى بعد الانتخابات متمسكة بالنهج الذي وضعه الرئيس الأول نزاربايف.



وكان نزاربايف الذي قاد البلاد على مدى 30 عاما، قد استقال من منصب الرئاسة في مارس الماضي، وحل توكايف محله، قبل أن يعلن في بداية أبريل عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.



وينافس توكايف الذي رشحه حزب "نور أوطان" الحاكم، ستة مرشحين آخرين، وسيعتبر فائزا المرشح الذي سيحصل على أكثر من 50% من الأصوات، بغض النظر عن نسبة المشاركة.



وإذا فشل جميع المرشحين في الحصول على العدد المطلوب من الأصوات، ستشهد الانتخابات جولة ثانية من الاقتراع.



ويزيد عدد سكان كازاخستان على 18 مليون نسمة، يتمتع نحو 12 مليون منهم بحق التصويت ويراقب الانتخابات أكثر من 1000 مراقب من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.

[09/يونيو/2019]سبأ