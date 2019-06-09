[09/يونيو/2019]
بيروت – سبأ:
نفى رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن الأنباء التي تحدثت عن هبوط طائرة قادمة من الكيان الإسرائيلي في مطار العاصمة اللبنانية بيروت.
وقال الحسن في تصريح للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن "الطائرة العسكرية الأمريكية التي هبطت قبل ظهر السبت في مطار بيروت، أقلعت من مدينة الكويت مرورا بالأجواء السعودية والمصرية والقبرصية، ثم حطت في مطار حامات وبعده في مطار رفيق الحريري".
وأشار إلى أن الطائرة "حصلت على إذن هبوط في المطار عبر قنوات دبلوماسية"، مضيفًا أن "رئاسة المطار أعادت تسجيلات مسار الطائرة التي لم تأخذ أبدًا مسارًا من مطار تل أبيب".
سبأ