خسارة فرنسا وفوز ايطاليا والمانيا وروسيا بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020

عواصم- سبأ:

تغلب المنتخب التركي لكرة القدم على ضيفه الفرنسي بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما مساء امس في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020.



وتقدم المنتخب التركي بهدف سجله كان أيهان في الدقيقة 30، وأضاف سينجيز أوندير الثاني بالدقيقة 40، ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 9 نقاط، وتصدر المجموعة الثامنة، فيما توقف رصيد المنتخب الفرنسي عند ست نقاط في المركز الثاني.







وفي المباراة الثانية، انتزع منتخب أيسلندا فوزًا صعبًا من ضيفه منتخب ألبانيا بهدف دون رد، ويدين المنتخب الأيسلندي بالفضل في هذا الفوز للاعبه يوهان بيرج جودموندسون الذي سجل الهدف الوحيد باللقاء في الدقيقة 22.



ورفع المنتخب الأيسلندي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، بينما توقف رصيد منتخب ألبانيا عند 3 نقاط بالمركز الرابع.



وفي المباراة الثالثة بالمجموعة، فاز منتخب مولدوفا على ضيفه منتخب أندورا بهدف نظيف، أحرزه إيجور أرماس بالدقيقة الثامنة.



وحصد منتخب مولدوفا أول ثلاث نقاط له في البطولة ليصعد للمركز الخامس، بينما ظل منتخب أندورا بلا نقاط في قاع الترتيب.



بدوره، فاز المنتخب الإيطالي على مضيفه اليوناني بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما في منافسات المجموعة العاشرة.



وسجل أهداف المنتخب الإيطالي نيكولو باريلا، ولورنزو إنسيني، وليوناردو بونوتشي في الدقائق 23، و30، و33 على الترتيب.



ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد المنتخب اليوناني عند 4 نقاط بالمركز الثالث.



وفي المباراة الثانية بالمجموعة، فاز المنتخب الفنلندي على ضيفه منتخب البوسنة والهرسك بهدفين دون رد،سجلهما تيمو بوكي بالدقيقتين 56، و68 على التوالي.



ورفع المنتخب الفنلندي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد منتخب البوسنة والهرسك عند أربع نقاط بالمركز الرابع.



وفي المباراة الثالثة، فاز منتخب أرمينيا على ضيفه ليشتنشتاين بثلاثية دون رد، وبهذا الفوز حصد المنتخب الأرميني أول 3 نقاط له في التصفيات، وظل منتخب ليشتنشتاين بلا نقاط في قاع الترتيب.



وحقق المنتخب الألماني الانتصار الثاني له في التصفيات وتغلب على مضيفه منتخب بيلاروسيا بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي شهدت أيضاً فوز أيرلندا الشمالية على إستونيا هدفين لواحد.



وحقق المنتخب الألماني الفوز الثاني، في ثاني مباراة له في المجموعة ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف المنتخب الأيرلندي الشمالي، بينما ظلت بيلاروسيا بدون رصيد من النقاط بعد أن مني بالهزيمة الثالثة.



وافتتح ليروي ساني التسجيل للمنتخب الألماني في الدقيقة 13، ثم أضاف زميله ماركو رويس الهدف الثاني بالدقيقة 62.



وحقق المنتخب الألماني الفوز في المباراة بغياب مديره الفني يواخيم لوف، الذي لم يسافر إلى بيلاروسيا بناءً على نصيحة من طبيبه.



وواصل منتخب أيرلندا الشمالية انطلاقته القوية في التصفيات وتغلب على مضيفه منتخب إستونيا، وحقق منتخب أيرلندا الشمالية الانتصار الثالث على التوالي ليتربع على صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما ظل منتخب إستونيا بدون رصيد من النقاط بعد أن مني بالهزيمة الثانية في ثاني مباراة له.



واعتلى المنتخب الروسي صدارة المجموعة التاسعة، بعدما حقق انتصاراً ساحقاً أمام سان مارينو، وتغلب عليه بتسعة أهداف نظيفة.



ورفع المنتخب الروسي رصيده إلى ست نقاط، بينما ظل منتخب سان مارينو بدون رصيد من النقاط في المركز السادس، والأخير.



وأنهى المنتخب الروسي الشوط الأول متقدماً بأربعة أهداف سجل أحدها ميكيلي سيفولي لاعب سان مارينو بالخطأ في شباك منتخب بلاده، وأرتيم دزيوبا، وفيدور كودرياشوف، وأنتون ميرانشوك.



وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الروسي حفل الأهداف وأمطر شباك سان مارينو بخمسة أهداف، حيث أضاف دزيوبا ثلاثة أهداف أخرى، كما سجل فيدور سمولوف ثنائية.



وانفرد المنتخب البلجيكي من جديد بصدارة المجموعة، بعدما حقق الانتصار الثالث له على التوالي، وتغلب على منتخب كازاخستان بثلاثية نظيفة.



ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 9 نقاط، مستعيدًا انفراده بصدارة المجموعة، تلاه المنتخب الروسي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف فقط أمام منتخب اسكتلندا.



بينما تجمد رصيد كل من قبرص، وكازاخستان عند 3 نقاط، وظل منتخب سان مارينو بدون رصيد في المركز السادس.



وحسم المنتخب البلجيكي مباراته أمام كازاخستان بثلاثة أهداف نظيفة سجلها درايس ميرتنز، وتيموثي كاستانيي، وروميلو لوكاكو في الدقائق 11، و14، و50 توالياً.



وحقق المنتخب الاسكتلندي انتصارا صعبا أمام نظيره القبرصي بهدفين لواحد، حيث سجل هدفي اسكتلندا أندرو روبرتسون، وأوليفر بوركي بالدقيقتين 61، و89 على التوالي، بينما سجل يانيس كوسلوس هدف قبرص في الدقيقة 87.

[09/يونيو/2019]سبأ