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  عربي ودولي
وزير الخارجية الايراني: أوربا ليس لها الحق بانتقادنا
[09/يونيو/2019]
طهران- سبأ :

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاحد: "أوروبا ليست بالمكان الذي يسمح لها بانتقاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، "حتى في القضايا التي لا تخص الاتفاق النووي".


ونقل التلفزيون الرسمي الايراني عن ظريف قوله: "سياسات أوروبا في منطقتنا لم تفرز سوى الضرر بالنسبة لدول المنطقة، وعلى أوروبا أن تعمل وفق قرار 2231 الذي أصدره مجلس الأمن، وبخصوص الاتفاق النووي ليس مهما ما الخطوات التي اتخذتها وإنما "النتائج" التي حققتها تلك الإجراءات".

وأضاف: "أن "الولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق أهدافها في سوريا، لأن الشعوب ترفض السياسات الأمريكية مما أفشل سياستها، والسيد ترامب اليوم يفرض قانون وسياسة الغاب على العالم".

وأبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "بالتوقف عن تنفيذ التزامات معينة"، ضمن إطار الاتفاق حول البرنامج النووي.



ومنح الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية 60 يوما لإثبات التزامها بالاتفاق النووي مع البلاد.

سبأ
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