وزير الخارجية الايراني: أوربا ليس لها الحق بانتقادنا قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاحد "أوروبا ليست بالمكان الذي يسمح لها بانتقاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، "حتى في القضايا التي لا تخص الاتفاق النووي".