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آخر تحديث: الأحد، 09 - يونيو - 2019 الساعة 09:56:48ص
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وكيل محافظة مأرب يتفقد المرابطين في جبهتي حريب والمحجزة بصرواح
[09/يونيو/2019]
مأرب- سبأ:

تفقد وكيل محافظة مأرب محمد علوان ومعه مدير مديرية حريب القراميش صادق هيسان المرابطين في جبهتي حريب والمحجزة بمديرية صرواح .


وخلال الزيارة تبادل الزائرون التهاني العيدية مع المرابطين من الجيش واللجان الشعبية, مشيدين بثباتهم ورباطهم في مواقع الشرف والبطولة خلال أيام عيد الفطر .

وأكدوا ان الزيارة تأتي تقديراً وعرفانا بتضحيات أبطال الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الأرض والعرض والتصدي لقوى العدوان ومرتزقتها.

من جهتهم عبر المرابطون عن امتنانهم لهذه الزيارة ومشاركتهم أفراحهم بمناسبة العيد ..مؤكدين صمودهم وثباتهم في مواقعهم حتى تحقيق النصر ودحر العدوان ومرتزقته .

سبأ
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