محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قافلة عيدية وزيارات للمرابطين في جبهة الساحل الغربي الحديدة- سبأ:

سير وجهاء وأعيان مديرية اللحية بمحافظة الحديدة قافلة عيدية للمرابطين من الجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وقام وجهاء وأعيان المديرية بزيارة المرابطين في الجبهات وتبادلوا معهم التهاني بمناسبة العيد، معربين عن الفخر والاعتزاز بمشاركة أبطال الجيش واللجان أفراح العيد في جبهات الصمود والتصدي لقوى العدوان ومرتزقتها ..



وأكدوا أن الزيارات العيدية تمثل جزءاً من الوفاء لمن يقدمون أرواحهم فداء للوطن.



بدورهم ثمن المرابطون مشاركة وجهاء وأعيان مديرية اللحية لهم أفراحهم بهذه المناسبة الدينية المباركة داخل جبهات الدفاع عن الوطن، مجددين العهد بالمضي في مواجهة العدوان والثبات حتى تحقيق النصر.



إلى ذلك زار عدد من وجهاء وأعيان مديرية القناوص بالمحافظة زيارة للمرابطين في جبهة الساحل الغربي وتبادلوا التهاني معهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وخلال الزيارة أشاد الوجهاء والأعيان بمستوى الجاهزية للمرابطين من الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي، مشيرين إلى أن هذه الزيارات تأتي تأكيدا على الوقوف إلى جانب أبطال الجيش واللجان ومساندتهم ورفد الجبهات بالرجال والقوافل.

سبأ [09/يونيو/2019]سبأ