قتلى وجرحى وأسرى وإحراق وإعطاب عشرات الآليات في صد زحف للغزاة والمرتزقة على ميدي

حجة - سبأ :

كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم زحفا واسعا للغزاة والمرتزقة على صحراء ميدي.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الزحف على ميدي تم من اتجاهات الشمال والغرب والجنوب وبعرض مساحة تبلغ أكثر من 40 كيلوا متر بمشاركة الجيش السعودي والسوداني وسبعة ألوية من المرتزقة اليمنيين.

وأشار المصدر إلى أن الزحف على ميدي بدأ منذ منتصف ليل أمس إلى مغرب اليوم بمشاركة الطيران الحربي وتم إلحاق خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف العدوان ومرتزقته.



وأكد المصدر إحراق وإعطاب عشرات الآليات وقتل وجرح العشرات من القوات المهاجمة وأسر عدد آخر واغتنام أسلحة متنوعة .. لافتا إلى أن جثث الغزاة ما تزال في أرض المعركة .

[08/يونيو/2019]سبـأ