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مفتش وزارة الداخلية يزور قوات الأمن المركزي وخفر السواحل بالحديدة
[08/يونيو/2019]
الحديدة - سبأ :

تفقد المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء ابراهيم المؤيد أحوال ضباط وصف وأفراد قوات الأمن المركزي وخفر السواحل بمحافظة الحديدة.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها وكيل مصلحة الأحوال المدنية العميد عبد الحميد المؤيد .. نقل مفتش عام وزارة الداخلية تهاني القيادة الثورية والسياسية للمرابطين بمناسبة عيد الفطر.

وأشاد اللواء المؤيد بالجهوزية العالية لقوات الأمن المركزي وخفر السواحل وصمودهم وثباتهم في مواقع العزة والكرامة .. مباركا لهم الانتصارات التي يسطرونها في الجبهات لمواجهة العدوان.

من جانبهم عبر المرابطون من قوات الامن المركزي وخفر السواحل عن امتنانهم لهذه الزيارة التي تؤكد حرص واهتمام قيادة وزارة الداخلية والقيادة الثورية والسياسية بأحوال المرابطين.

واعتبروا مثل هذه الزيارات حافزا لهم لمواصلة الصمود والثبات ذودا عن الوطن وامنه واستقراره.

رافقه خلال الزيارة مساعد قائد الأمن المركزي لشؤن القوة البشرية بالمحافظة العقيد محمد السياغي ورئيس عمليات فرع الامن المركزي المقدم منصور القراعي الحديدة ومدير شؤن الضباط بالفرع.

سبـأ
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