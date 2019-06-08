رئيس الوزراء يعزي في وفاة المناضل محمد عبدالرحمن الرباعي

صنعاء - سبأ :

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل محمد عبدالرحمن الرباعي أمين عام اتحاد القوى الشعبية - عضو المجلس الأعلى للاتحاد، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالنضال الوطني والعمل السياسي.

[08/يونيو/2019]وأشاد رئيس الوزراء في برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد خالد عبدالرحمن الرباعي وكافة آل الرباعي، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية في مختلف المراحل التي مر بها الوطن.وأشار إلى أن الرباعي كان سياسيا ودبلوماسيا مخضرماً وفي طليعة المدافعين عن الوطن والرافضين لكل أشكال التبعية والوصاية محترما لذاته ولغيره ما أكسبه تقدير كل من عرفه.وأكد أن اليمن خسر برحيل المناضل محمد عبدالرحمن الرباعي سياسيا محنكا وأحد رجاله المخلصين الأوفياء ممن توجوا مسيرتهم الوطنية والسياسية بالاصطفاف مع الوطن والصمود في فترة استثنائية ومعقدة بوجه العدوان.وأعرب الدكتور بن حبتور عن صادق العزاء والمواساة لشقيق الفقيد وجميع أسرته وٱل الرباعي كافة بهذا المصاب .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان."إنا لله وإنآ إليه راجعون".سبـأ