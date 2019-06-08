عضو السياسي الأعلى النعيمي يعزي في وفاة المناضل الرباعي [08/يونيو/2019] صنعاء - سبأ :

بعث عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل محمد عبدالرحمن الرباعي الأمين العام لاتحاد القوى الشعبية الذي وافاه الأجل اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء.



وأكد النعيمي في برقية العزاء التي بعثها لرئيس المجلس الأعلى لاتحاد القوى الشعبة قاسم بن علي الوزير وعضو المجلس الأعلى للاتحاد زيد بن علي الوزير وخالد عبدالرحمن الرباعي وكافة آل الرباعي وإلى المهندس أحمد حمود الوشلي وقيادة الاتحاد وأعضاءه، أن اليمن خسر برحيل الرباعي مناضلاً جسوراً حكيماً، حيث كان صاحب الفكر السياسي والاستراتيجي امتهن السياسة وهو في ريعان شبابه حتى ناهز التسعين عاما.



وأشاد بالمواقف الوطنية للفقيد الرباعي، حيث دٌعي في بداية العدوان للمشاركة في مؤتمر الرياض وكان رده أنه لا يمكن الهبوط على متن طائرة في مطار الرياض وفي ذات الوقت تقلع الطائرات الحربية من نفس المطار لقصف العاصمة صنعاء.



ولفت النعيمي إلى أن الفقيد كان مهتما بالتاريخ السياسي وما سيسجله عن دور القوى السياسية التي تقبل على شعبها ووطنها العدوان والتدمير، وكان أيضا من أبرز مهندسي مشروع اللقاء المشترك للمعارضة التي انبثقت فكرته من المؤتمرات التي كان يشارك فيها في بيروت مع عدد من القيادات السياسية اليمنية في المؤتمر القومي الإسلامي.



ونوه بمباركة الفقيد الرباعي لمشروع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتأكيداته أن على القوى السياسية أن توظف ما أنجزه الشعب اليمني من تغيير وصمود وتراكم تجاربه ليكون أساسا لنهضته واستقراره ووضع حد لمسلسل الصراعات التي تنهك الشعوب وحضارتها ومدنيتها.



وقال عضو السياسي الأعلى النعيمي " ترجل الفارس عن صهوة جواد نضاله شامخاً وسيحكى عنه التاريخ بالنبل والشجاعة، فقد خاض غمار السياسة وصراعها منذ الخمسينيات من القرن الماضي سياسيا ودبلوماسيا فريدا يتميز بمواقفه الثابتة والبارزة إلى جانب الشعب والوطن في كل مراحل عمره ".



وابتهل إلى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

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