ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 08 - يونيو - 2019 الساعة 09:49:38م
الرئيس المشاط يعزي في وفاة المناضل محمد عبدالرحمن الرباعي
بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل محمد عبدالرحمن الرباعي، الذي وافاه الأجل عقب صراع طويل مع المرض وبعد حياة حافلة بالنضال الوطني والعمل السياسي.
الاحتلال الإسرائيلي يفتعل حريقاً في أراض زراعية في القنيطرة بالجولان السوري
إفتعلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حريقاً في أراض زراعية تقع في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة في الجولان العربي السوري المحتل .
نائب وزير الصناعة: سفينة تحمل شحنة غاز منزلي ستصل الحديدة خلال الساعات القادمة
قال نائب وزير الصناعة والتجارة عضو اللجنة الاقتصادية العليا محمد الهاشمي إن سفينة تحمل خمسة آلاف و680 طناً من مادة الغاز المنزلي ستصل إلى ميناء الحديدة خلال الساعات القادمة.
ريال مدريد يتعاقد مع البلجيكي هازارد حتى عام 2024
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميا، ضم اللاعب الدولي البلجيكي إيدين هازارد 28 عاما من تشلسي الإنجليزي لخمسة مواسم حتى نهاية يونيو 2024.
آخر الأخبار:
رئيس الوزراء يعزي في وفاة المناضل محمد عبدالرحمن الرباعي
تفقد مستوى الخدمات بحديقتي مدينة ألعاب السبعين والثورة
طيران العدوان يشن ثمان غارات على كتاف بصعدة
عضو السياسي الأعلى النعيمي يعزي في وفاة المناضل الرباعي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
عضو السياسي الأعلى النعيمي يعزي في وفاة المناضل الرباعي
[08/يونيو/2019] صنعاء - سبأ :
 بعث عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل محمد عبدالرحمن الرباعي الأمين العام لاتحاد القوى الشعبية الذي وافاه الأجل اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء.

وأكد النعيمي في برقية العزاء التي بعثها لرئيس المجلس الأعلى لاتحاد القوى الشعبة قاسم بن علي الوزير وعضو المجلس الأعلى للاتحاد زيد بن علي الوزير وخالد عبدالرحمن الرباعي وكافة آل الرباعي وإلى المهندس أحمد حمود الوشلي وقيادة الاتحاد وأعضاءه، أن اليمن خسر برحيل الرباعي مناضلاً جسوراً حكيماً، حيث كان صاحب الفكر السياسي والاستراتيجي امتهن السياسة وهو في ريعان شبابه حتى ناهز التسعين عاما.

وأشاد بالمواقف الوطنية للفقيد الرباعي، حيث دٌعي في بداية العدوان للمشاركة في مؤتمر الرياض وكان رده أنه لا يمكن الهبوط على متن طائرة في مطار الرياض وفي ذات الوقت تقلع الطائرات الحربية من نفس المطار لقصف العاصمة صنعاء.

ولفت النعيمي إلى أن الفقيد كان مهتما بالتاريخ السياسي وما سيسجله عن دور القوى السياسية التي تقبل على شعبها ووطنها العدوان والتدمير، وكان أيضا من أبرز مهندسي مشروع اللقاء المشترك للمعارضة التي انبثقت فكرته من المؤتمرات التي كان يشارك فيها في بيروت مع عدد من القيادات السياسية اليمنية في المؤتمر القومي الإسلامي.

ونوه بمباركة الفقيد الرباعي لمشروع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتأكيداته أن على القوى السياسية أن توظف ما أنجزه الشعب اليمني من تغيير وصمود وتراكم تجاربه ليكون أساسا لنهضته واستقراره ووضع حد لمسلسل الصراعات التي تنهك الشعوب وحضارتها ومدنيتها.

وقال عضو السياسي الأعلى النعيمي " ترجل الفارس عن صهوة جواد نضاله شامخاً وسيحكى عنه التاريخ بالنبل والشجاعة، فقد خاض غمار السياسة وصراعها منذ الخمسينيات من القرن الماضي سياسيا ودبلوماسيا فريدا يتميز بمواقفه الثابتة والبارزة إلى جانب الشعب والوطن في كل مراحل عمره ".

وابتهل إلى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
سبـأ
  المزيد من (محلي)
رئيس الوزراء يعزي في وفاة المناضل محمد عبدالرحمن الرباعي
تفقد مستوى الخدمات بحديقتي مدينة ألعاب السبعين والثورة
طيران العدوان يشن ثمان غارات على كتاف بصعدة
رئيس مصلحة الأحوال المدنية يتفقد المرابطين في محافظتي الضالع والبيضاء
اتحاد القوى الشعبية ينعي أمينه العام محمد الرباعي
قافلة طبية من القطاع الصحي بالمحويت للمرابطين في الجبهات
قافلة عيدية من مديرية الرجم بالمحويت للمرابطين في الجبهات
الرئيس المشاط يعزي في وفاة المناضل محمد عبدالرحمن الرباعي
رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الشورى يزور المرابطين بجبهات الحديدة
محافظ إب يزور المرابطين في خطوط التماس بجبهة حيفان
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثمان غارات على كتاف بصعدة
[08/يونيو/2019]
إصابة امرأة بنيران المرتزقة في رازح بصعدة
[08/يونيو/2019]
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بقصف مدفعي لقوى العدوان
[08/يونيو/2019]
إصابة ثلاثة مواطنين في خرق جديد لاتفاق الحديدة و 14 غارة على عدة محافظات
[07/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[07/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by