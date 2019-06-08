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رئيس مصلحة الأحوال المدنية يتفقد المرابطين في محافظتي الضالع والبيضاء
[08/يونيو/2019]
الضالع  - سبأ :

تفقد رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء محمد الحاكم، المرابطين في الوحدات الأمنية بمحافظتي الضالع والبيضاء.



حيث زار عدداً من النقاط الأمنية في مديرية دمت بالضالع وإدارة أمن محافظة البيضاء وعدداً من النقاط الأمنية بالمحافظة. 



وخلال الزيارات هنأ اللواء الحاكم المرابطين من رجال الأمن بحلول عيد الفطر،  ناقلاً إليهم تهاني قيادة وزارة الداخلية،  وقدم لهم هدايا عيدية و مبالغ رمزية .



وأشاد بمستوى اليقظة والحس الأمني العالي لرجال الأمن في تلك النقاط، وبما يحققه رجال الأمن في محافظتي الضالع و البيضاء من نجاحات أمنية.

وأشار اللواء الحاكم إلى أن هذه النجاحات قد انعكست على مستوى الأمن والاستقرار الذي ينعم به المواطنون في مديريات المحافظة التي تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى .



من جهتهم عبر رجال الأمن عن شكرهم لهذه الزيارة و مشاركتهم أيام العيد ، مؤكدين مواصلة التصدي لمؤامرات العدوان ومرتزقته وإفشال كل مخططاتهم الهادفة إلى زعزعة الأمن و الاستقرار و النيل من تماسك الجبهة الداخلية .



رافقه في الزيارات وكيل مصلحة خفر السواحل العميد أحمد أدريس ، ومدير عام الإتصالات العميد أحسن الحجازي ، والعميد صالح العياض .



سبأ
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