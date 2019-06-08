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  اقتصاد
الصين تستعد لاجراءات تحد من بعض صادرات التكنولوجيا إلى الولايات المتحدة
[08/يونيو/2019]
شنغهاي – سبأ :

أعلن رئيس تحرير صحيفة (جلوبال تايمز) الصينية هو شي جين اليوم السبت عن استعدادات تقوم بها الصين للحد من بعض صادرات التكنولوجيا إلى الولايات المتحدة.


وقال جين رئيس تحرير الصحيفة الداعمة للحزب الشيوعي الصيني على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن الصين ”تبني آلية إدارة لحماية تكنولوجياتها الأساسية“.

وأضاف ”هذه خطوة رئيسية لتحسين نظامها كما أنها خطوة لمواجهة الحملة الأمريكية.. وما أن تطبق فسوف تكون بعض صادرات التكنولوجيا إلى الولايات المتحدة خاضعة للتحكم“.

وتشير تلك الإجراءات في حال تطبيقها إلى أن بكين ترد على القيود التي فرضتها واشنطن على شركة (هواوي تكنولوجيز) الصينية بسبب ما وصفته بقضايا تتعلق بالأمن القومي.

وفي الوقت الذي نشر فيه هو تغريدته ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ستنظم دراسة لتأسيس ”نظام قوائم لإدارة أمن التكنولوجيا القومي“.

وتأتي تلك الأنباء بعد أسابيع من إدراج واشنطن شركة صناعة معدات الشبكات والهواتف الذكية (هواوي) في قائمة سوداء تحظر على الشركات الأمريكية مدها بالسلع والخدمات.

وبعدها أعلنت بكين عزمها نشر قائمتها الخاصة للكيانات الأجنبية ”التي لا يمكن الوثوق بها“.

ولمحت إلى أنها ستقلص إمداداتها من المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة.

سبأ
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