محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اتحاد القوى الشعبية ينعي أمينه العام محمد الرباعي صنعاء - سبأ :

نعى اتحاد القوى الشعبية المناضل والهامة الوطنية محمد عبد الرحمن الرباعي الأمين العام للاتحاد - عضو المجلس الأعلى للاتحاد الذي وافاه الأجل اليوم بعد معاناة طويلة مع المرض.



وأشار اتحاد القوى الشعبية في بيان النعي إلى المواقف الوطنية والمبدئية الشجاعة للفقيد وانحيازه لقضايا الناس وسجله الحافل بالمآثر الوطنية التي سيسجلها التاريخ في أنصع صفحاته.



ولفت البيان إلى أن الرباعي كان مناضلا سياسيا جسورا وشورويا عفيفا ودبلوماسيا أمينا نزيها ما أكسبه احتراما واسعا في الأوساط الدبلوماسية والسياسية والفكرية والشعبية في محطات نضاله الممتدة منذ شبابه حتى آخر أيام حياته.



وأوضح البيان أن الفقيد أستطاع أن يقود بحنكة واقتدار الاتحاد والمشترك وحركة المعارضة السياسة اليمنية، نحو التغيير السلمي ومواصلة النضال من أجل تحقيق حلم الشعب اليمني في بناء الدولة المدنية القوية المبنية على قيم الشورى والعدل التي ظل الفقيد يناضل من أجلها منذ أربعينيات القرن الماضي.



وأكد الاتحاد أن رحيل محمد الرباعي في هذه الظروف الاستثنائية العصيبة التي يمر بها الوطن يشكل خسارة على الاتحاد والحركة السياسية اليمنية والوطن.. سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا اليه راجعون".

سبأ [08/يونيو/2019]سبأ