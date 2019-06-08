محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قافلة طبية من القطاع الصحي بالمحويت للمرابطين في الجبهات المحويت - سبأ :





سيرت قيادة القطاع الصحي والمستشفی الجمهوري بمحافظة المحويت قافلة طبية وعلاجية دعما للمرابطين في الجبهات.







وخلال تسيير القافلة بحضور عدد من مسئولي وقيادات المحافظة .. نظم مكتب الصحة والمستشفی الجمهوري وقفة للعاملين والطواقم الطبية جددوا خلالها صمودهم ﻵداء واجبهم مهما كانت التحديات التي يفرضها استمرار العدوان والحصار.



وأكدوا أن جرائم حرب العدوان والتصعيد المتواصل بحق الشعب اليمني لن تزيدهم إلا إصرارا على الاستمرار في القيام بواجبهم واستقبال المرضی.



وأشاد نائب مشرف المحافظة عبدالله الشايم بتفاعل القطاع الصحي ودوره في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية بقری وعزل ومديريات المحافظة.



وأكد أن هذه القافلة وغيرها من قوافل المدد الشعبية والرسمية والمدنية، تعكس تلاحم أبناء الشعب اليمني ورمزية العطاء لمواجهة العدوان .. داعيا إلی تنسيق جهود القطاعات في المحافظة لتعزيز رفد المرابطين بقوافل المال والرجال.



فيما نوه مدير مكتب الصحة الدكتور أمين حبيش بدور الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن سيادة اليمن .. مؤكدا أهمية تكثيف الجهود لدعم الجبهات بالوسائل والإمكانات المتاحة.



وأوضح أن القافلة تتضمن مستلزمات طبية وعلاجية لدعم الأبطال المرابطين ذودا عن الوطن وأمنه واستقراره.



ونوه الدكتور حبيش بحرص قيادة المحافظة علی الدفع بمثل هذه المبادرات ودعم جهود التحشيد في مختلف المسارات لرفد الجبهات والانتصار لمظلومية الشعب اليمني.

سبأ [08/يونيو/2019]سبأ