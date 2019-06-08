اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إنطلاق أعمال المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية غداً بمشاركة 187 دولة جنيف – سبأ :

تنطلق غداً الاثنين في جنيف اعمال المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات ومسئولين وممثلين عن قطاعات العمل والعمال من مختلف دول العالم.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان المؤتمر في الذكرى المئوية للمنظمة سيشهد مشاركة اطراف العمل الثلاثة (حكومات، أصحاب عمل، ونقابات) وأكثر من 5700 مندوب من 187 دولة عضواً.



واوضحت ان المؤتمر والذي سيستمر حتى 21 يونيو الجاري سيعتمد نصين أساسيين هما اتفاقية حول التحرش الجنسي وإعلان حول مستقبل العمل في مواجهة التحديات الجديدة مثل التبدل المناخي والتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي.



وقال مدير منظمة العمل الدولية البريطاني غاي رايدر في تصريحات للصحافيين ان "المفاوضات ستكون صعبةً جداً" .. مشيراً إلى تحفظات أصحاب العمل عن الاتفاقية المتعلقة بالتحرش الجنسي.



واضاف انه في ما يتعلق بـ "إعلان المئوية" يتوقع ان ينص على الأولويات بشأن المستقبل بمواجهة تحديات التقنيات الجديدة والتغير المناخي وشيخوخة السكان في الدول الغنية والهجرة والعولمة، بحسب رايدر.



وتأسست منظمة العمل الدولية التي كان أول رئيس لها الفرنسي ألبير توما، بموجب اتفاقية فرساي، إلى جانب عصبة الأمم (المنظمة التي سبقت الأمم المتحدة).

سبأ [08/يونيو/2019]سبأ