محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قافلة عيدية من مديرية الرجم بالمحويت للمرابطين في الجبهات المحويت - سبأ :

سيّر أبناء مديرية الرجم محافظة المحويت اليوم قافلة عيدية للمرابطين في جبهات الدفاع عن الوطن.



وخلال تسيير القافلة التي تضمنت عدد من المواشي بحضور وجهاء ومشائخ المديرية والشخصيات الاجتماعية .. أكد مدير المديرية علي المرجلة أهمية إسناد المرابطين ودعمهم بقوافل العطاء للذود عن حياض الوطن.



وحيا تفاعل أبناء المديرية لإسناد المرابطين بالرجال والعتاد بمناسبة عيد الفطر .. مؤكدا أهمية مواصلة رفد الجبهات بكل غال ونفيس.



ودعا المشاركون في تسيير القافلة، قبائل المحويت إلی مواصلة رفد الجبهات بالمال والرجال وقوافل العطاء وتفعيل التحشيد والتعبئة لتطهير البلاد من دنس قوی الغزو والاحتلال.

سبأ [08/يونيو/2019]سبأ