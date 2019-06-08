الرئيس المشاط يعزي في وفاة المناضل محمد عبدالرحمن الرباعي

صنعاء - سبأ :

بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل محمد عبدالرحمن الرباعي، الذي وافاه الأجل عقب صراع طويل مع المرض وبعد حياة حافلة بالنضال الوطني والعمل السياسي.



وأشاد الرئيس المشاط في برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد خالد عبدالرحمن الرباعي وكافة أسرته وإلى قاسم بن علي الوزير رئيس المجلس الأعلى لحزب اتحاد القوى الشعبية، بمناقب وأدوار الفقيد الوطنية، حيث كان سياسيا محنكاً ودبلوماسيا مخضرماً عٌرف بمواقفه الوطنية الصلبة منذ عام 1948م عندما كان عضواً بمجلس الشعب وأثناء ترأسه لأحزاب اللقاء المشترك لعدة مرات.



وأشار إلى أن الفقيد كان أنموذجا للثائر الحر والسياسي المخلص وكان في طليعة المدافعين عن الوطن ضد العدوان الأمريكي السعودي منذ الغارة الأولى وجسد مثالا للسياسي اليمني الثابت على مبادئه والمقاوم لكل أشكال التبعية والوصاية ضد أنظمة التخلف والرجعية والاستبداد.



وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن اليمن، خسر برحيل المناضل محمد عبدالرحمن الرباعي سياسيا مخضرما وقائداً أصيلاً.



وعبر عن صادق العزاء وعميق المواساة لشقيق الفقيد وكافة أسرته بهذا المصاب .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

[08/يونيو/2019]سبأ