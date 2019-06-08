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آخر تحديث: السبت، 08 - يونيو - 2019 الساعة 07:59:21م
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  عربي ودولي
مقتل 15 مسلحاً موالين للحكومة الافغانية في هجوم لحركة (طالبان)
[08/يونيو/2019]
كابول – سبأ :

قتل 15 مسلحاً موالين للحكومة الافغانية في هجوم شنه مقاتلو حركة (طالبان) في منطقة دولت ديار .


وقال عضو مجلس مقاطعة غور الافغانية حميد الله مجتهد في تصريحات نقلتها وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) إن مجموعة من مقاتلي (طالبان) شنت هجوماً واسعاً على دولت ديار في الساعات الأولى من هذا اليوم.

 واضاف ان الهجوم "أسفر عن مقتل 15 مسلحاً ينتمون لتنظيم (قوة انتفاضة الشعب) المناصر لكابول، وإصابة ثلاثة مسلحين آخرين".

واشارت الوكالة الى ان الحكومة أكدت من جهتها على لسان الناطق باسمها عبد الحي خطيبي وقوع الهجوم، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.

سبأ
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