محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الشورى يزور المرابطين بجبهات الحديدة الحديدة - سبأ :

اطلع رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الشورى اللواء يحيى محمد المهدي على أحوال المرابطين في جبهات الدريهمي والفازة والجبلية والجاح وغيرها من خطوط التماس بمحافظة الحديدة .



وخلال الزيارات التي رافقه فيها أعضاء مجلس الشورى محمد مطهر عامر وفضل مانع ومحمد سلمان ومحمد الحيدري ومنصور المنتصر .. نقل اللوء المهدي تهاني القيادة السياسية بحلول عيد الفطر لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين والمدافعين عن حياض الوطن الذين سجلوا أروع مآثر التضحية والفداء في مواجهة العدوان.



وأشاد أعضاء مجلس الشورى بثبات وبسالة المرابطين في جبهات الذود عن كرامة وسيادة الشعب اليمني .. مؤكدين أهمية الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال.



وفي هذا السياق ناقش القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم اليوم مع أعضاء مجلس الشورى أوضاع المرابطين في جبهات المحافظة وكذا أوضاع محافظة الحديدة في ظل استمرار الحصار والحرب العدوانية التي تشنها دول تحالف العدوان على اليمن.

سبأ [08/يونيو/2019]سبأ