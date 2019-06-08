اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء إجتماعات اللقاء الوزاري لمجموعة العشرين الخاص بالتجارة والاقتصاد الرقمي طوكيو – سبأ :



إنطلقت في اليابان اليوم السبت اعمال اجتماعات اللقاء الوزاري لدول مجموعة العشرين الخاص بالتجارة والاقتصاد الرقمي.



وينتظر ان تستضيف ضاحية تسوكوبا الأكاديمية القريبة من طوكيو على مدى يومين الفعالية الدولية الهامة، فيما تركز على المسائل المتعلقة بالتجارة الحرة في العالم.



ووفقاً لمنظمي اللقاء، فسيناقش المشاركون القضايا المتعلقة بوضع قواعد قانونية لإدخال وتطبيق التكنولوجيات القائمة على استخدام الذكاء الاصطناعي.



ومن المتوقع أن يتم خلال اللقاء، التطرق إلى السياسة الاقتصادية – التجارية المتعمدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القائمة على وضع حواجز تجارية وفرض الرسوم على بعض المنتجات الأجنبية.

سبأ [08/يونيو/2019]سبأ