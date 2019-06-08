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محافظ إب يزور المرابطين في خطوط التماس بجبهة حيفان
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محافظ إب يزور المرابطين في خطوط التماس بجبهة حيفان
[08/يونيو/2019]
إب - سبأ :



زار محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم المرابطين  في خطوط التماس بجبهة حيفان محافظة تعز.



وخلا الزيارة التي رافقه فيها وكيل المحافظة صادق حمزة ويحيى القاسمي .. هنأ المحافظ صلاح المرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبية بعيد الفطر  .. ناقلا لهم تحيات القيادة الثورية والسياسية وأبناء محافظة إب بهذه المناسبة الدينية وما يسطرونه من ملاحم بطولية في مواجهة العدوان .



وأوضح في كلمة له أمام المرابطين, أن هذه الزيارة تأتي تواصلا للزيارات العيدية للمرابطين في الجبهات عرفانا بتضحياتهم وما يسطرونه من ملاحم بطولية دفاعا عن الوطن ودحر الغزاة والمحتلين .



واعتبر جبهة حيفان إحدى الجبهات التي تتحطم عليها أوهام قوى العدوان .. مؤكدا أن أبطال الجيش واللجان الشعبية لهم بالمرصاد لدحرهم وإفشال مخططاتهم التدميرية.



وأكد المحافظ صلاح أن المعنويات العالية والهمة واليقظة التي يتحلى بها الأبطال في هذه الجبهة وبقية الجبهات, التي تم زيارتها تبعث على الفخر والاعتزاز أن الوطن في أمان ولن يستطيع العدوان تحقيق مأربه وأجندته.



ودعا أبناء الشعب اليمني الوقوف صفا واحدا إلى جانب الجيش واللجان الشعبية برفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد .. مشيرا إلى أن العدو بات أعجز ما يكون أمام صمود وقوة وصلابة المرابطين في الجبهات .



ولفت إلى أن صمود الشعب اليمني خلال الاعوام الماضية وانتصاراته, هو بفضل تضحيات المرابطين والشهداء الذين يقدمون أرواحهم فداءا للوطن وعزته وكرامة أبناءه.



وندد محافظ إب بجرائم العدوان بحق الشعب اليمني والصمت الدولي تجاهها .. داعيا المغرر بهم الذين لا يزالون يقاتلون في صف العدوان العودة إلى حضن الوطن والعمل من أجل تحريره وطرد المستعمر والمعتدي.



من جانبهما أكد وكيل المحافظة حمزة ويحيى القاسمي أن الدفاع عن الوطن مسؤولية الجميع, ما يستدعي اليقظة لإفشال مساعي العدوان الهادفة النيل من الوطن وذلك من خلال التحشيد والتعبئة إلى الجبهات. 



كما أكدا حاجة الوطن إلى جهود أبنائه الأحرار لتجاوز المرحلة الراهنة التي يمر بها نتيجة المؤمرات والحرب البشعة والحصار الخانق الذي تمارسه دول العدوان بحق الشعب اليمني .. داعيا المواطنين إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة ورفد الجبهات بالمال والرجال.



بدورهم عبر المرابطون بجبهة حيفان عن تقديرهم لزيارة قيادة محافظة اب لهم والتي من شأنها رفع معنوياتهم .



وأكدوا اصرارهم وعزيمتهم في الدفاع عن الوطن وتلقين الغزاة والمعتدين دروسا في التضحية والفداء انتصارا لكرامة وعزة اليمنيين.



ولفت المرابطون إلى أن هذه الزيارة تعكس مدى ارتباط القيادة والشعب اليمني بالجبهات والحرص على تلمس أحوال الجيش واللجان والمتطوعين بما يعزز من صمودهم في الذود عن حياض الوطن.



رافقه خلال الزيارة الشيخ بندر الاهدل وعدد من المشائخ والاعيان والوجهاء بمديرية حيفان.

سبأ
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