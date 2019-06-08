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آخر تحديث: السبت، 08 - يونيو - 2019 الساعة 06:45:03م
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تقرير أمريكي جديد يظهر ارتفاع عدد حالات الانتحار بين جنود المارينز
[08/يونيو/2019]
واشنطن – سبأ :



أظهر تقرير أمريكي جديد حول ظاهرة انتحار جنود المارينز بعد عودتهم من الخدمة إلى بلادهم، ارتفاع عدد المنتحرين بينهم خلال السنوات الماضية على الرغم من أن أعدادهم ليست كبيرة.




وذكرت وكالة انباء (اسوتشيد برس) اليوم ان التقرير خلاصة أبحاث أشرف عليها البروفيسور ديفيد بينيدك ونشرته المجلة الطبية الأمريكية.

 واضافت ان الأبحاث تربط بين احتفاظ الجنود العائدين بأسلحة فردية واحتمال لجوئهم إلى الانتحار.

ويسلط التقرير الضوء على تساؤلات تتكرر ينبغي على الأطباء الأمريكيين النفسيين أخذها في الحسبان عند معالجة الجنود الذين يعانون من اضطرابات نفسية بعد عودتهم من المناطق الملتهبة التي تشهد نزاعات مسلحة.

ورصد الظروف المحيطة بانتحار 135 جندياً كانوا في الخدمة بين عامي 2011م و2013م، وأظهرت أن احتمالات الانتحار تزداد عندما يحمل الجنود أسلحتهم في الأماكن العامة، وخاصة إذا كانوا عاطلين عن العمل.

وأشارت الابحاث إلى أن 61 من الجنود انتحروا بواسطة أسلحتهم الفردية، فيما لجأ آخرون لطرق أخرى لإنهاء حياتهم.

ولفتت إلى أن معدلات الانتحار بين الجنود الأمريكيين بدأت بالشيوع والازدياد خلال حربي العراق وأفغانستان، ووصلت أعلى معدلاتها عام 2012م، ليفوق عددهم المقتولين في المعارك، وذلك لرفضهم الخضوع للعلاج النفسي خشية ألا تتغير نظرة المجتمع لهم.

سبأ
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