وكيل وزارة الداخلية يتفقد أحوال رجال الأمن في عدد من مديريات صنعاء صنعاء - سبأ :

تفقد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن رزق الجوفي ومعه عدد من القيادات الأمنية اليوم، أحوال رجال الأمن في عدد من مديريات محافظة صنعاء.



حيث زار اللواء الجوفي رجال الأمن بمديريات سنحان وبني حشيش وهمدان وأرحب .. ناقلا لهم تحيات وتهاني قيادة وزارة الداخلية بمناسبة عيد الفطر, مقدما لهم الهدايا العيدية بهذه المناسبة الدينية الجليلة.



وخلال الزيارة أشاد الوكيل الجوفي ومرافقوه، بالجهوزية العالية والمعنويات التي يتمتع بها رجال الأمن .. مشددا على ضرورة التواجد المستمر واليقظة العالية، لإحباط المخططات الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.



وأكد أهمية اضطلاع رجال الأمن بدورهم في الحفاظ على الأمن ولاستقرار وتعزيز السكينة العامة .. وقال "الوطن أمانة في أعناق الجميع, ويجب على رجال الأمن أن يكونوا عند مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم".



ولفت اللواء الجوفي إلى أن النصر قادم لا محالة باعتبار أن اليمنيين أصحاب الحق والأرض والقضية العادلة، والمدافعون عن أنفسهم.



من جانبهم عبر رجال أمن محافظة صنعاء، عن امتنانهم لقيادة وزارة الداخلية على هذه اللفتة، ومشاركتهم أفراح عيد الفطر .. مؤكدين استمرارهم في الثبات والصمود والقيام بواجبهم في كل الظروف والأحوال .

رافقه خلال الزيارة اللواء عبد الرزاق المروني والعميد محمد الشامي والعميد محمد مارش والعميد محمد الفران .

سبأ [08/يونيو/2019]سبأ