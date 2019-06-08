رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إتحاد الجبل الأسود لكرة القدم يقيل مدرب المنتخب بودغوريشتا – سبأ :



أقال اتحاد الجبل الأسود لكرة القدم اليوم السبت الصربي ليوبيشا تومباكوفيتش مدرب المنتخب بعدما قرر عدم قيادة الفريق في مباراته ضد كوسوفو في تصفيات بطولة أوروبا 2020م أمس الجمعة.



وقال الاتحاد في موقعه على شبكة الإنترنت "اتخذ مجلس إدارة اتحاد الجبل الأسود لكرة القدم قرارا بالإجماع بإعفاء تومباكوفيتش من منصبه بعدما قرر عدم قيادة المنتخب الوطني في المباراة، بجانب أنها كانت مفاجأة غير سارة، يعد تصرف تومباكوفيتش أيضاً انتهاكاً لواجباته الاحترافية كما ينص العقد".



وأضاف "يأسف المجلس التنفيذي أيضاً أن ضغط بعض الدوائر نتج عنه انسحاب اللاعبين فيليب ستويكوفيتش وميركو إيفانيتش أيضاً من المباراة.. أشياء لا علاقة لها بالرياضة هزمت الرياضة وكرة القدم في هذه المناسبة".



وذكرت صحيفة فييستي اليومية أن ضغط مجموعات جماهير من صربيا أدى لانسحاب تومباكوفيتش بالإضافة إلى ستويكوفيتش وإيفانيتش، اللذين ولدا في صربيا، من المباراة ضد كوسوفو.



وانتهت المباراة والتي أقيمت أمام مدرجات خالية باستاد بودوتشنوست، بالتعادل 1-1.



سبأ [08/يونيو/2019]سبأ