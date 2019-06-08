عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إستشهاد مدني وإصابة ثلاثة آخرين في اعتداء ريف حماة وسط سورية دمشق – سبأ :





أعلنت السلطات السورية عن استشهاد مدني واصابة ثلاثة اخرين جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بعدد من الصواريخ على بلدة شيزر بريف حماة الشمالي الغربي سورية .







ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة حماة قوله "ان المجموعات الإرهابية المنتشرة في بلدتي اللطامنة وكفر زيتا بريف حماة الشمالي المتاخم لريف إدلب اعتدت صباح اليوم بعدد من الصواريخ على منازل المواطنين في بلدة شيزر شمال غرب مدينة محردة بالريف الشمالي".



واضافت ان الاعتداء "أسفر عن استشهاد مدني وإصابة 3 آخرين وإحداث دمار بمنازل الأهالي وممتلكاتهم".



ولفتت الوكالة إلى أن وحدات الجيش ردت على الاعتداء الإرهابي برمايات مركزة بسلاح المدفعية على مواقع الإرهابيين في بلدتي اللطامنة وكفر زيتا ما أدى إلى تدمير منصات لإطلاق القذائف وإيقاع إصابات في صفوفهم.



كما اشارت وكالة (سانا) الى ان المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي تواصل خروقاتها لاتفاق منطقة خفض التصعيد والاعتداء على المناطق الآمنة في مدينة حماة وريفها .

سبأ [08/يونيو/2019]سبأ