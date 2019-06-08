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نائب وزير الصناعة: سفينة تحمل شحنة غاز منزلي ستصل الحديدة خلال الساعات القادمة
[08/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :

قال نائب وزير الصناعة والتجارة عضو اللجنة الاقتصادية العليا محمد الهاشمي إن سفينة تحمل خمسة آلاف و680 طناً من مادة الغاز المنزلي ستصل إلى ميناء الحديدة خلال الساعات القادمة.

وأوضح نائب وزير الصناعة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الكمية التي ستصل سيتم توزيعها لتلبية احتياجات السوق المحلية والمساهمة في الاستقرار التمويني من مادة الغاز المنزلي وفقاً لخطة التوزيع والتسويق التي تديرها شركة الغاز.. مؤكدا استمرار الإجراءات الإشرافية والرقابية.

ولفت إلى أن قوى تحالف العدوان تتعمد تأخير دخول السفن, إمعانا في زيادة معاناة المواطنين وتضييق الخناق عليهم.

ونوه الهاشمي باهتمام ومتابعة رئيس المجلس السياسي الأعلى لتوفير الخدمات للشعب اليمني وكذا دور الحكومة وقيادة وزارتي الصناعة والنفط وشركة الغاز في توفير مادة الغاز المنزلي للتخفيف من معاناة المواطنين جراء استمرار العدوان والحصار.

سبأ
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