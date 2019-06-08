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الخدمة المدنية تهيب بالوحدات الإدارية التعاون مع فرق التفتيش عقب إجازة العيد
[08/يونيو/2019]
صنعاء  - سبأ :



أهابت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بكافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية ومدراء الموارد البشرية، التعاون وتسهيل مهام فرق التفتيش الميداني للرقابة على الانضباط الوظيفي للدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر ابتداء من يوم غد الأحد الموافق 9 يونيو الحالي.

وقالت وزارة الخدمة المدنية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه،" إن قطاع الرقابة وتقييم الأداء بالوزارة سيكلف فرق تفتيش ميدانية للرقابة على الانضباط الوظيفي للدوام الرسمي خلال يومي الأحد والاثنين التاسع والعاشر من يونيو الجاري في وحدات الخدمة العامة ورفع التقارير عن مستوى الانضباط ".

وأوضحت أن التقارير ستتضمن القيادات الإدارية المتغيبة عن الدوام عقب إجازة العيد، ونسبة الحضور والغياب للموظفين على مستوى كل وحدة من وحدات الخدمة العامة بالإضافة إلى الوحدات الإدارية العامة التي لم تتعاون في تقديم البيانات اللازمة أثناء عملية التفتيش.

كما أهابت الوزارة بقيادة وموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط الالتزام بالحضور للدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر المبارك 1440هــ لمباشرة مهامهم وواجباتهم الوظيفية الدستورية والقانونية المناطة بهم بكل تفان وإخلاص لما فيه خدمة الوطن والمواطن والمجتمع على حد سواء .

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقاً من اختصاص وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في الرقابة الإدارية على وحدات الخدمة العامة لاستئناف العمل والإنتاج في مختلف المرافق ومؤسسات الدولة للقيام بدورها في تقديم الخدمات العامة لكافة أبناء المجتمع.

سبأ
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