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محافظ الجوف يتفقد المرابطين في الخطوط الأمامية بجبهتي صبرين وأسطر
[08/يونيو/2019]

الجوف - سبأ :


تفقد محافظ الجوف صالح درمان اليوم أحوال المرابطين في الخطوط الأمامية بجبهتي صبرين وأسطر بمديرية خب والشعف .


وتبادل المحافظ درمان ومعه مشرف محور برط حسن القاسمي التهاني العيدية مع المرابطين, من الجيش واللجان الشعبية وأبناء القبائل بمنطقتي صبرين وأسطر .


ونوه بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها ابطال الجيش واللجان الشعبية ، وكذا ثباتهم ورباطهم في مواقع الشرف والبطولة في أيام عيد الفطر


وقال "إن الإنتصارات التي تحققونها اليوم في جبهات مديرية خب والشعف هي محل فخر وإعتزاز القيادة السياسية و الشعب اليمني وسيسجلها التأريخ في أنصع الصفحات " .


وأشار محافظ الجوف إلى أن أبناء الجوف يقفون إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في استكمال تحرير المحافظة من دنس الغزاة ومرتزقتهم" .


وشهد المحافظ درمان ومرافقوه عرضا رمزيا لواحدات من الجيش واللجان الشعبية في جبهة صبرين, بمشاركة كتائب من المنطقة السادسة ، عكست الجهوزية العالية للمرابطين.


سبأ
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