محافظ الجوف يتفقد المرابطين في الخطوط الأمامية بجبهتي صبرين وأسطر

[08/يونيو/2019]

الجوف - سبأ :

تفقد محافظ الجوف صالح درمان اليوم أحوال المرابطين في الخطوط الأمامية بجبهتي صبرين وأسطر بمديرية خب والشعف .

وتبادل المحافظ درمان ومعه مشرف محور برط حسن القاسمي التهاني العيدية مع المرابطين, من الجيش واللجان الشعبية وأبناء القبائل بمنطقتي صبرين وأسطر .

ونوه بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها ابطال الجيش واللجان الشعبية ، وكذا ثباتهم ورباطهم في مواقع الشرف والبطولة في أيام عيد الفطر

وقال "إن الإنتصارات التي تحققونها اليوم في جبهات مديرية خب والشعف هي محل فخر وإعتزاز القيادة السياسية و الشعب اليمني وسيسجلها التأريخ في أنصع الصفحات " .

وأشار محافظ الجوف إلى أن أبناء الجوف يقفون إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في استكمال تحرير المحافظة من دنس الغزاة ومرتزقتهم" .

وشهد المحافظ درمان ومرافقوه عرضا رمزيا لواحدات من الجيش واللجان الشعبية في جبهة صبرين, بمشاركة كتائب من المنطقة السادسة ، عكست الجهوزية العالية للمرابطين.

سبأ