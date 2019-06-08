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  رياضة
تأجيل مباراة نهائي فردي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
[08/يونيو/2019]
باريس – سبأ :

تأجل انطلاق المباراة النهائية لفردي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب اليوم السبت بعد توقف مواجهة الدور قبل النهائي في فردي الرجال بين نوفاك دجوكوفيتش ودومينيك تييم بسبب الأمطار.


ونقلت وكالة انباء رويترز عن منظمي البطولة إن المباراة بين المصنف الأول عالمياً دجوكوفيتش ومنافسه النمساوي المصنف الرابع على ملعب فيليب شاترييه لن تستأنف قبل الساعة 1500 بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش)، وهو الموعد المقرر لانطلاق نهائي السيدات بين الأسترالية آشلي بارتي والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا.

وكان تييم متقدماً 6-2 و3-6 و7-5 و5-7 و4-1 عندما توقفت مباراة قبل نهائي الرجال التي تأجلت بالفعل من أمس الجمعة بسبب الطقس السيء.

وتسببت الأمطار والرياح العاتية في فوضى بجدول مباريات فرنسا المفتوحة، وألغيت المنافسات بالكامل لأول مرة منذ 2016 يوم الأربعاء ليتأجل قبل النهائي السيدات إلى الجمعة.

وأقيمت هاتان المباراتان في نهاية المطاف على الملعبين رقم اثنين وثلاثة بدلاً من ملعب فيليب شاترييه الرئيسي مما أدى لانتقادات حادة من اتحاد اللاعبات المحترفات.

سبأ
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