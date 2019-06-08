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وكيلا محافظة إب يتفقدا المرابطين في النقاط الأمنية والساحل الغربي
[08/يونيو/2019]
إب  - سبأ :

تفقد وكيل محافظة إب جمال الحميري المرابطين في النقاط الأمنية في مديريات المربع الغربي بالمحافظة.

وهنأ الوكيل الحميري المرابطين في النقاط الواقعة بمديريات العدين وفرع العدين والحزم  ومذيخرة بالاضافة إلى مديرية شرعب السلام بتعز  بمناسبة عيد الفطر المبارك ، وقدم لهم ملابس وجعالة العيد والسلال الغذائية.

وأشاد بالتواجد واليقضة الأمنية للمرابطين في النقاط الأمنية خلال أيام العيد ، مشيراً إلى أن زيارة المرابطين في الجبهات والنقاط واجب وطني عرفاناً وووفاء لهؤلاء الأبطال الذين آثروا البقاء في مواقعهم من أجل أمن الحفاظ على أمن واستقرار الوطن ومواجهة العدوان.

فيما زار وكيل محافظة إب قاسم المساوى وعدد من الشخصيات اﻻجتماعية بالمحافظة، المرابطين في عدد من المواقع في جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة .

وخلال الزيارة هنأ وكيل المحافظة ومرافقوه المرابطين في  هذه الجبهات، وقدموا لهم الهدايا بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأشادوا بالإنتصارات التي يحققها المرابطون في مختلف جبهات الشرف والبطولة، مؤكدين أن صمودهم وثباتهم أفشل كل رهانات ومخططات العدوان .

ولفت الوكيل المساوى إلى أن الزيارات العيدية للجبهات تؤكد وقوف ومساندة الشعب للمرابطين حتى تحقيق النصر.

من جانبهم عبر المرابطون عن اعتزازهم بهذه الزيارات العيدية.. مؤكدين أنها تسهم في تعزيز الصمود والاصطفاف الوطني.

سبأ
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