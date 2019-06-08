عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الإسرائيلي يفتعل حريقاً في أراض زراعية في القنيطرة بالجولان السوري القنيطرة – سبأ :







إفتعلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حريقاً في أراض زراعية تقع في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة في الجولان العربي السوري المحتل .



وقال نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة القنيطرة حسين اسحق في تصريح نقلته وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان افتعال الحرائق وغيرها من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الجولان المحتل أمر متوقع ومخالف للقرارات والاتفاقيات الدولية ويؤكد عدوانية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الجولان السوري المحتل.



من جانبه قال رئيس قسم الجاهزية في المحافظة العقيد فراس سماره في تصريح مماثل إن سلطات الاحتلال قامت في وقت متأخر من الليل بإضرام النيران في المنطقة الواقعة إلى الغرب من قرية صيدا الحانوت المحررة ما أدى إلى إلحاق الضرر بالمحاصيل الزراعية والأراضي الرعوية والعشبية فيها .



واشار العقيد سماره إلى أن إخماد النيران تم بالتعاون بين عناصر فوج الإطفاء ومديرية زراعة القنيطرة.



وأوضح مدير الزراعة في محافظة القنيطرة المهندس شامان أن الحريق المفتعل أدى إلى تضرر نحو 70 دونما من محصول القمح و 20 دونما من الأراضي الرعوية.

سبأ [08/يونيو/2019]سبأ