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قافلتان عيديتان من سنحان وبني جبر بالطيال للجيش واللجان الشعبية
[08/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :

سيرت مديرية سنحان وقبائل بني جبر بالطيال محافظة صنعاء اليوم قافلتين عيديتين للجيش واللجان الشعبية في ميادين الصمود.

وخلال تسيير القافلة تحت شعار "سنواصل دعمنا الشعبي حتى النصر"، أكد أبناء مديرية سنحان الاستمرار في رفد الجبهات بالرجال  والعتاد والغذاء.

ودعا أبناء المديرية، كافة المديريات إلى تفعيل وثيقة الشرف القبلي، داعين المغرر بهم للعودة إلى جادة الصواب.

فيما اعتبرت قبائل بني جبر بالطيال القافلة أقل ما يمكن تقديمه لرجال الرجال الذين يذودون عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.

وأكدت الاستعداد لتقديم المزيد من القوافل ودعم الجبهات بالرجال وتقديم الغالي والنفيس دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.



سبأ
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