محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة ذمار يتفقد أحوال المرابطين في جبهة تعز تعز - سبأ:



تفقد وكيل محافظة ذمار عباس علي العمدي ومعه عدد من قيادات السلطة المحلية والتنفيذية ومشائخ وأعضاء مجلس التلاحم القبلي أحوال المرابطين في جبهة تعز.



وخلال الزيارة التي استمرت يومين، نقل الوكيل العمدي ومرافقوه للمرابطين في أبعر، الأشعاب، تبيشعة، الجيرات، القصر، الأمن المركزي، وادي العريش، عصيفرة، تحيات وتهاني القيادة السياسية بمناسبة العيد وقدموا لهم هدايا عيدية.



وأشاد الوكيل العمدي بصمود المرابطين وثباتهم في مواجهة العدوان والانتصارات التي يحققونها في مختلف جبهات العزة والبطولة.



ونوه بالمعنويات العالية للمرابطين في جبهة تعز والملاحم البطولية التي يسطرونها في التصدي للعدوان وكسر زحوفاته.. لافتا إلى أهمية الاستمرار في رفد الجبهات بالرجال وقوافل الدعم.



فيما عبر المرابطون عن شكرهم لهذه الزيارة وتفقد أحوالهم ومشاركتهم أفراح العيد .. مؤكدين صمودهم وثباتهم في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر.



إلى ذلك قدم أبناء مديرية جبل الشرق بمحافظة ذمار اليوم قافلة غذائية دعما للمرابطين في جبهة تعز.



وخلال تسليم القافلة أكد وكيل المحافظة عباس العمدي أهمية تسيير القوافل العيدية لأبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والكرامة.. معتبرا ذلك أقل واجب لمن يقدمون أرواحهم رخيصة دفاعا عن الوطن.



وأكد استمرار أبناء ذمار في رفد الجبهات بالرجال والغذاء والوقوف إلى جانب المرابطين حتى تحقيق النصر.



سبأ [08/يونيو/2019]سبأ