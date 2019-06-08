محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منظمة شباب شمير التكافلية توزيع 550 سلة غذائية بتعز تعز - سبأ :

وزعت منظمة شباب شمير التكافلية التنموية بمحافظة تعز سلال غذائية للأسر المحتاجة في عدد من مناطق مديرية مقبنة بمناسبة عيد الفطر.



حيث وزعت 550 سلة غذائية منها 200 سلة بالشراكة مع منظمة الأيادي النقية بصنعاء و350سلة غذائية بتمويل من منظمة شباب شمير التكافلية التنموية وعدد من فاعلي الخير.



وأوضح المدير التنفيذي لمنظمة شباب شمير أنيس الشميري أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة المنظمة لتخفيف معاناة المحتاجين في المجالات المعيشية والصحية.



لفت إلى أن خطة التنفيذ والاستهداف تمت وفقا لاستراتيجية المنظمة التي تركز على الأسر غير المشمولة بكشوفات برنامج الغذاء العالمي من أجل عدالة وشمولية الاستهداف بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية.

سبأ [08/يونيو/2019]سبأ