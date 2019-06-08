ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 08 - يونيو - 2019 الساعة 05:01:21م
صاروخ زلزال1 يستهدف تجمعات للمرتزقة في جبهة حام بالجوف
أطلقت القوة الصاروخية بالجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخاً على تجمعات لمرتزقة العدوان في جبهة حام بمديرية المتون محافظة الجوف .
الاحتلال الإسرائيلي يفتعل حريقاً في أراض زراعية في القنيطرة بالجولان السوري
إفتعلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حريقاً في أراض زراعية تقع في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة في الجولان العربي السوري المحتل .
النفط يزيد 3% مع صعود الأسهم الأمريكية
ارتفعت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة الجمعة، مبتعدة أكثر عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته هذا الأسبوع ومع صعود الأسهم الأمريكية.
ريال مدريد يتعاقد مع البلجيكي هازارد حتى عام 2024
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميا، ضم اللاعب الدولي البلجيكي إيدين هازارد 28 عاما من تشلسي الإنجليزي لخمسة مواسم حتى نهاية يونيو 2024.
آخر الأخبار:
عضو السياسي الأعلى الحوثي يعزي في وفاة الشيخ محسن الغولي
وكيلا محافظة إب يتفقدا المرابطين في النقاط الأمنية والساحل الغربي
ولادة طبيعية لثلاثة توائم بالمستشفى الجمهوري بأمانة العاصمة (مصحح)
اليونيسف : زواج الاطفال سرق طفولة 23 مليون فتى
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
منظمة شباب شمير التكافلية توزيع 550 سلة غذائية بتعز
[08/يونيو/2019]
تعز - سبأ :

وزعت منظمة شباب شمير التكافلية التنموية بمحافظة تعز سلال غذائية للأسر المحتاجة في عدد من مناطق مديرية مقبنة بمناسبة عيد الفطر.

 حيث وزعت 550 سلة غذائية منها 200 سلة بالشراكة مع منظمة الأيادي النقية بصنعاء و350سلة غذائية بتمويل من منظمة شباب شمير التكافلية التنموية وعدد من فاعلي الخير.

وأوضح المدير التنفيذي لمنظمة شباب شمير أنيس الشميري أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة المنظمة لتخفيف معاناة المحتاجين في المجالات المعيشية والصحية.

لفت إلى أن خطة التنفيذ والاستهداف تمت وفقا لاستراتيجية المنظمة التي تركز على الأسر غير المشمولة بكشوفات برنامج الغذاء العالمي من أجل عدالة وشمولية الاستهداف بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
عضو السياسي الأعلى الحوثي يعزي في وفاة الشيخ محسن الغولي
وكيلا محافظة إب يتفقدا المرابطين في النقاط الأمنية والساحل الغربي
ولادة طبيعية لثلاثة توائم بالمستشفى الجمهوري بأمانة العاصمة (مصحح)
قافلتان عيديتان من سنحان وبني جبر بالطيال للجيش واللجان الشعبية
صاروخ زلزال1 يستهدف تجمعات للمرتزقة في جبهة حام بالجوف
وكيل محافظة ذمار يتفقد أحوال المرابطين في جبهة تعز
وكيل محافظة ذمار يزور المرابطين في جبهة البيضاء
العنسي والجبين ودهمومس يتفقدون أحوال المرابطين في الحديدة
توزيع هدايا العيد على جرحى العدوان وعدد من النقاط الأمنية بأمانة العاصمة
كسر زحف لمرتزقة العدوان قبالة منفذ علب بعسير
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بقصف مدفعي لقوى العدوان
[08/يونيو/2019]
إصابة ثلاثة مواطنين في خرق جديد لاتفاق الحديدة و 14 غارة على عدة محافظات
[07/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[07/يونيو/2019]
طيران العدوان يستهدف أبراج الاتصالات في مديرية منبه بصعدة
[06/يونيو/2019]
استشهاد وإصابة 11 مواطناً بينهم نساء وأطفال بغارات طيران وبوارج العدوان
[06/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by