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وكيل محافظة ذمار يزور المرابطين في جبهة البيضاء
[08/يونيو/2019]
البيضاء - سبأ :

زار وكيل أول محافظة ذمار فهد عبدالحميد المروني ومعه عدد من قيادات السلطة المحلية والتنفيذية ومشائخ وأعضاء مجلس التلاحم القبلي، المرابطين في جبهة البيضاء.

وخلال الزيارة التي استمرت يومين، نقل الوكيل المروني ومرافقوه للمرابطين في جبهات قيفة ومكيراس وقانية وعقبة لودر والزاهر وناطع، تحيات وتهاني القيادة السياسية بمناسبة العيد وقدموا لهم هدايا عيدية، وقافلتين طبية وغذائية مقدمة من القطاع الصحي بالمحافظة ومن أسرة الشهيد عبدالله سعد طاهر بمديرية المنار.

وأشاد الوكيل المروني بمستوى الجاهزية واليقظة التي يتمتع بها الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الخطوط الأمامية والتي أفشلت كل رهانات العدوان.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار برنامج زيارة المرابطين في جبهات العزة والكرامة لتلمس أحوالهم والتأكيد على الوقوف إلى جانبهم ومساندتهم ورفدهم بالرجال وقوافل الدعم.

وأكد أن التضحيات والملاحم البطولية التي يسطرونها في مواجهة العدوان تعد مصدر فخر واعتزاز الجميع.. مجددا التأكيد على الاستمرار في رفد الجبهات بالرجال وقوافل الدعم حتى تحقيق النصر.

فيما عبر المرابطون عن شكرهم لهذه الزيارة والتي تعكس اهتمام القيادة السياسية بالمرابطين .. مؤكدين ثباتهم وصمودهم في مواجهة قوى العدوان.

إلى ذلك تفقد كيل أول محافظة ذمار ومرافقوه أحوال جرحى الجيش واللجان الشعبية في مستشفى الثورة العام بمحافظة البيضاء، وتبادلوا معهم التهاني بالعيد وقدموا لهم هدايا عيدية.

وخلال الزيارة أشاد الوكيل المروني بشجاعة الجرحى والمصابين وما سطروه من ملاحم بطولية في مختلف مواقع الشرف والبطولة.

وأكد اهتمام القيادة السياسية برعاية الجرحى وأسر الشهداء والمرابطين الذين يقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل الوطن.

من جانبهم ثمن الجرحى زيارة قيادات محافظة ذمار لهم.. مؤكدين استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر.

سبأ
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